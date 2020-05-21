73-летнего экс-главу Дагестана примут на работу с больными COVID-19

21 Май 2020 2020-05-21T19:09:13+03:00

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Мэр Дербента Хизри Абакаров согласился принять на работу бывшего главу Дагестана - 73-летнего Рамазана Абдулатипова. Мужчина сам захотел вернуться домой, чтобы трудиться фельдшером в период пандемии.

Сейчас Абдулатипов находится в Мекке (Саудовская Аравия).

- Если Рамазан Гаджимурадович приедет, мы в Дербенте будем рады его помощи и с удовольствием примем его в ЦГБ, предоставим защитный костюм и все условия, - написал мэр Дербента.

Отметим, что бывший чиновник Абдулатипов по образованию фельдшер. Дагестан он возглавлял в период с января 2013 по октябрь 2017 года.

По состоянию на 21 мая в Дагестане зарегистрировали 3746 случаев заражения COVID-19. Из них 2489 человек уже выздоровели, а 41 - умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU