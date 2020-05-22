В Ставрополе под колеса автомобиля попала женщина

22 Май 2020 2020-05-22T09:20:36+03:00

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Инцидент произошел 21 мая, около 09:00, на улице Серова в Ставрополе. Водитель ВАЗ-21140» сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

51-летнюю ставропольчанку с травмами доставили в городскую больницу. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

25-летний водитель в момент ДТП был трезв. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU