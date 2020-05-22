В Ставрополе под колеса автомобиля попала женщина
В ДТП пострадала 51-летняя жительница краевого центра
Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью
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Инцидент произошел 21 мая, около 09:00, на улице Серова в Ставрополе. Водитель ВАЗ-21140» сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.
51-летнюю ставропольчанку с травмами доставили в городскую больницу. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.
25-летний водитель в момент ДТП был трезв. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU