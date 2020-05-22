В Ставрополе мужчина наехал на 51-летнюю женщину

22 Май 2020 2020-05-22T12:01:46+03:00

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В Ставрополе водитель наехал на женщину. Пешехода пришлось отвести в городскую больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД по краю.

Инцидент произошел 21 мая, около девяти утра, на улице Серова. Водитель "ВАЗ-21140" сбил женщину, которая, по его словам, переходила улицу в неположенном месте. 51-летнюю женщину госпитализировали.

- 25-летний водитель злостным нарушителем ПДД РФ не является, в момент ДТП был трезв. По факту происшествия проводится проверка, - говорится в сообщении.

Вина участников ДТП устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU