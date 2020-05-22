В Ставрополе мужчина наехал на 51-летнюю женщину
Пострадавшую отправили в больнице
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В Ставрополе водитель наехал на женщину. Пешехода пришлось отвести в городскую больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД по краю.
Инцидент произошел 21 мая, около девяти утра, на улице Серова. Водитель "ВАЗ-21140" сбил женщину, которая, по его словам, переходила улицу в неположенном месте. 51-летнюю женщину госпитализировали.
- 25-летний водитель злостным нарушителем ПДД РФ не является, в момент ДТП был трезв. По факту происшествия проводится проверка, - говорится в сообщении.
Вина участников ДТП устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU