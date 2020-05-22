Минздрав Ставрополья рассказал о помощи беременным во время коронавируса
Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, на Ставрополье помощь беременным женщинам оказывают в штатном режиме.
Врачи, пациенты, бизнес и летний отдых: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
Если отделение больницы оказалось на карантине, наблюдение проводится в другой поликлинике.
Сообщается, что в медучреждениях созданы все условия безопасности: осуществляется электронная запись на прием, проводится дезинфекция рук, ведется строгий контроль за уборкой и дезинфекцией помещений.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что новый день на Ставрополье начался с плохих новостей. За прошедшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у 53 человек. Всего в регионе зафиксирован 1781 случай заражения.
По словам губернатора, суточные показатели заболеваемости и выздоровления вновь почти сравнялись.
ИСТОЧНИК KP.RU