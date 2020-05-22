На Ставрополье бизнесмена оштрафовали на 20 млн за взятку в 10 млн

22 Май 2020 2020-05-22T12:18:39+03:00

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На Ставрополье бизнесмен пытался купить себе "крышу" за 10 миллионов рублей. А заплатит 20 миллионов - за правонарушение, передает пресс-служба краевой Прокуратуры.

Правоохранительные органы установили, что собственник ООО от лица компании предложил сотруднику взятку в размере 10 миллионов рублей. За эти деньги тот должен был прекратить оперативно-розыскные мероприятия в отношении его фирмы и защищать ее от последующих атак. Но не получилось.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по второй части статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 миллионов рублей.

Но это не все. Уголовное дело против него отправили в Промышленный районный суд Ставрополя. Постановление в силу еще не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU