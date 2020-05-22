На Ставрополье режим самоизоляции продлили до конца мая
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что всего на Ставрополье коронавирусом заразились 1781 человек.
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Из них выздоровели - 680 пациентов. К сожалению,36 - стали жертвами вируса. Врачи не смогли спасти их. С начала мая число зараженных возросло более чем в 2,7 раза.
22 мая губернатор Ставрополья сообщил, что режим самоизоляции в регионе продлили до 31 мая 2020 года.
Ранее выданные спецпропуска для следования к месту работы, если они не приостановлены, признаются действительными без проставления дополнительных отметок.
ИСТОЧНИК KP.RU