Стало известно, как Кадыров мог заразиться коронавирусом

23 Май 2020 2020-05-23T12:16:10+03:00

Рамзан Кадыров мог заразиться COVID-19 ещё 2-3 недели назад Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Стало известно, как Рамзан Кадыров заразился коронавирусной инфекцией. По версии Telegram-канала Baza глава Чечни мог подхватить болезнь во время посещения Республиканской клинической больницы в Грозном.

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По сведениям инсайдеров канала, в момент посещения в медучреждении находился заражённый COVID-19 глава Урус-Мартановского района республики Валид Абдулрешидов. Кадыров был в защитном халате и маске, но они не герметично прилегали к лицу политика. Более того, во время встречи с Абдулрешидовым, чеченский лидер обнял инфицированного подчиненного.

Во время посещения больницы Кадыров обнял заражённого подчинённого.Видео: личная страница Рамзана Кадырова

Примерно через неделю после визита глава Чечни почувствовал первые признаки заражения. Однако он списал их на обычное ОРВИ. Впоследствие состояние Кадырова только ухудшалось. Теперь он госпитализирован в одну из лучших больниц Москвы с обширным поражением лёгких. Состояние политика называют тяжёлым.

«КП - Северный Кавказ» не обладает официальным подтверждением этой информации. В пресс-службе главы республики не подтвердили, но и не опровергли новость о болезни чеченского лидера.

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ИСТОЧНИК KP.RU