Режим самоизоляции в Ставрополе: что можно и что нельзя до 31 мая

23 Май 2020 2020-05-23T01:07:40+03:00

Режим самоизоляции в Ставрополе и крае решено продлить до конца месяца

Изменить размер текста: A A

Эпидемиологическая обстановка такова, что режим самоизоляции в Ставрополе и крае сохранится до 31 мая.

- Суточные показатели заболеваемости и выздоровления почти сравнялись. Но мы далеки от победы над болезнью. Статистика смертей напоминает об этом прямо и недвусмысленно, - заявил губернатор СК Владимир Владимиров и внес изменения в постановление «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края».

Согласно поправкам, режим самоизоляции продлевается до 31 мая. Выданные ранее пропуска для следования к месту работы, если она не приостановлена, остаются действительными, никаких дополнительных отметок ставить не требуется. Главное, соблюдать масочный режим - он действует в регионе с 18 мая. За отсутствие средств защиты можно получить крупный штраф.

По данным на 22 мая, на Ставрополье зафиксирован 1781 случай заражения коронавирусной инфекцией (среди заболевших 162 ребенка). 680 человек выздоровели, 36 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU