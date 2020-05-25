На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 79 человек
Скончались от инфекции еще два пациента
С сегодняшнего дня на Ставрополье вступает в силу еще одна неделя ограничительных мерФото: Олег УКЛАДОВ
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25 мая стало известно, что на Ставрополье от коронавируса скончались еще два пациента. Об этом сообщил глава региона. Всего на сегодняшний день зафиксировано 40 смертей.
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За сутки диагноз подтвердился еще у 79 человек. Выздоровели -750 пациентов за все время. Число зараженных достигло 2011.
Как сообщил Владимир Владимиров, с сегодняшнего дня на Ставрополье вступает в силу еще одна неделя ограничительных мер. Они необходимы, как подчеркнул губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU