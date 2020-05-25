На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 79 человек

25 Май 2020 2020-05-25T08:11:06+03:00

С сегодняшнего дня на Ставрополье вступает в силу еще одна неделя ограничительных мер Фото: Олег УКЛАДОВ

Скончались от инфекции еще два пациента

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25 мая стало известно, что на Ставрополье от коронавируса скончались еще два пациента. Об этом сообщил глава региона. Всего на сегодняшний день зафиксировано 40 смертей.

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За сутки диагноз подтвердился еще у 79 человек. Выздоровели -750 пациентов за все время. Число зараженных достигло 2011.

Как сообщил Владимир Владимиров, с сегодняшнего дня на Ставрополье вступает в силу еще одна неделя ограничительных мер. Они необходимы, как подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU