2020-05-25T08:11:06+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 79 человек

Скончались от инфекции еще два пациента
Ася АСРЯН
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С сегодняшнего дня на Ставрополье вступает в силу еще одна неделя ограничительных мерС сегодняшнего дня на Ставрополье вступает в силу еще одна неделя ограничительных мерФото: Олег УКЛАДОВ
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25 мая стало известно, что на Ставрополье от коронавируса скончались еще два пациента. Об этом сообщил глава региона. Всего на сегодняшний день зафиксировано 40 смертей.

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За сутки диагноз подтвердился еще у 79 человек. Выздоровели -750 пациентов за все время. Число зараженных достигло 2011.

Как сообщил Владимир Владимиров, с сегодняшнего дня на Ставрополье вступает в силу еще одна неделя ограничительных мер. Они необходимы, как подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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