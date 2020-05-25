2020-05-25T10:06:08+03:00
Общество

На Ставрополье зафиксировано 2011 случаев заражения коронавирусом

За сутки от вируса скончались еще два человека
Ася АСРЯН
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На Ставрополье за сутки скончались еще два пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус. Также 25 мая губернатор сообщил, что еще у 79 человек подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

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Так, за всё время в регионе зафиксировано 2011 заболевших. Из них 185 — дети.

Владимир Владимиров сообщил, что состояние 41 ставропольца оценивается как тяжёлое. 173 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести.

За всё время выздоровели и сняты с медицинского наблюдения 750 человек. 40 заболевших скончались.

Также губернатор сообщил, что прирост случаев заболевания продолжатся, и цепочки передачи инфекции нужно прерывать. Нужно ставить барьеры на пути распространения коронавируса.

Напомним, что режим самоизоляции продлили в крае до 31 мая. А с 18 мая введен обязательный масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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