На Ставрополье от коронавируса скончались 40 человек
На Ставрополье ситуация с коронавирусом остается напряженной. За сутки скончались еще два пациента, у которых ранее диагностировали вирус. Глава региона выразил соболезнования родным и близким этих людей.
Воспаление легких под маской простуды: как понять, что началась внебольничная пневмония
Также 25 мая губернатор сообщил, что еще у 79 человек подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».
Так, за всё время в регионе зафиксировано 2011 заболевших. Из них 185 — дети. Всего скончались 40 ставропольцев.
Напомним, что режим самоизоляции продлили в крае до 31 мая. А с 18 мая введен обязательный масочный режим. Владимир Владимиров еще раз призвал ставропольцев соблюдать меры профилактики, чтобы прервать цепочку распространения вируса.
ИСТОЧНИК KP.RU