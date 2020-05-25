На Ставрополье от коронавируса скончались 40 человек

25 Май 2020 2020-05-25T08:43:24+03:00

За сутки умерли еще двое

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На Ставрополье ситуация с коронавирусом остается напряженной. За сутки скончались еще два пациента, у которых ранее диагностировали вирус. Глава региона выразил соболезнования родным и близким этих людей.

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Также 25 мая губернатор сообщил, что еще у 79 человек подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

Так, за всё время в регионе зафиксировано 2011 заболевших. Из них 185 — дети. Всего скончались 40 ставропольцев.

Напомним, что режим самоизоляции продлили в крае до 31 мая. А с 18 мая введен обязательный масочный режим. Владимир Владимиров еще раз призвал ставропольцев соблюдать меры профилактики, чтобы прервать цепочку распространения вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU