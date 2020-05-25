2020-05-25T08:46:06+03:00
Происшествия

Из-за проблем со здоровьем мужчина попал в ДТП около Железноводска

Обстоятельства аварии уточняются
Антон ШАПОВАЛОВ
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На Ставрополье мужчина попал в аварию из-за проблем со здоровьем. В момент ДТП водитель "ВАЗ-21043", предположительно, пьян не был, передает пресс-служба ГИБДД по краю.

Инцидент произошел 22 мая, после 11 часов, около Железноводска. Мужчине стало нехорошо, из-за чего он потерял управление, через сплошную линию выехал на встречку и столкнулся с движущимся "Мерседес Бенц". От удара иномарка выехала в кювет.

- С тяжелыми травмами 48-летний водитель, житель Минераловодского городского округа, доставлен в больницу. При госпитализации водитель пояснил, что в пути движения ему стало плохо, потемнело в глазах, - говорится в сообщении.

Признаков опьянения у мужчины не было, кровь пострадавшего взяли на экспертизу.

Другой участник ДТП цел и здоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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