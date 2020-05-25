2020-05-25T09:31:41+03:00
Происшествия

Еще четверо скончались от COVID-19 в Северной Осетии

Пациенты жаловались на температуру и боль в груди
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Еще 4 смерти среди пациентов с подтвержденным COVID-19 зарегистрировали в Северной Осетии.

Как уточнили в Минздраве РСО-Алания, в Республиканской клинической больнице скончалась женщина 1956 года рождения, обратившаяся к врачам 11 мая с жалобами на одышку, повышенную температуру, слабость, боль в груди и потерю обоняния. Перед тем 5 дней занималась самолечением. Медики поставили диагноз новая коронавирусная инфекция и диагностировали двустороннюю пневмонию. Пациентку увезли в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, но спасти не удалось.

Там же скончалась женщина 1946 года рождения, пришедшая в больницу 12 мая с теми же жалобами. Диагноз был тот же.

А в Республиканской клинической больнице скорой помощи умер 60-летний мужчина с подтвержденным статусом COVID-19. В больницу попал 14 мая уже как пациент с коронавирусом. Там же скончался с подтвержденным коронавирусом мужчина 1974 года рождения. Пациенту были диагностированы внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, острый респираторный дистресс-синдром, мочекаменная болезнь и хронический тубулоинтерстициальный нефрит. Несмотря на все старания медиков, спасти не удалось.

По данным республиканского Роспотребнадзора, на 25 мая зарегистрировано всего 2702 случая заражения COVID-19 (+57 за сутки). В том числе 1087 человек остаются на амбулаторном лечении. Еще 81 - получают медпомощь в больницах, а 1499 - выздоровели. Скончались за все время 35 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Дыхание смерти: врачи-сомнологи выяснили, что связывает храп с COVID-19

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе стартовала череда последних звонков
На Ставрополье около ста водителей могут лишить прав
В Ставрополе на пост мэра города претендуют семь кандидатов
На Ставрополье в ходе рейда поймали около 350 скутеристов
В Ставрополе появится новая стоянка для общественного транспорта
На Ставрополье число заболевших коронавирусом превысило 2 тысячи
На Ставрополье внедряют новую методику "лечения пчелами"
Ставропольцев приглашают на виртуальное чаепитие в День соседей
На экс-министра строительства Ставрополья завели новое дело
Еще четверо скончались от COVID-19 в Северной Осетии
Бастрыкину доложат о деле матери-веганки на Ставрополье
Из-за проблем со здоровьем мужчина попал в ДТП около Железноводска
На Ставрополье от коронавируса скончались 40 человек
На Ставрополье зафиксировано 2011 случаев заражения коронавирусом
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 79 человек
Прогноз погоды на сегодня 25 мая 2020 года в Cтаврополе: жара и гроза
Возбуждено дело после уничтожения боевиков в Дагестане
В Ставрополе компания устроила шоу с лезгинкой в 4 утра