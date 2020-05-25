Еще четверо скончались от COVID-19 в Северной Осетии

25 Май 2020 2020-05-25T09:31:41+03:00

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Еще 4 смерти среди пациентов с подтвержденным COVID-19 зарегистрировали в Северной Осетии.

Как уточнили в Минздраве РСО-Алания, в Республиканской клинической больнице скончалась женщина 1956 года рождения, обратившаяся к врачам 11 мая с жалобами на одышку, повышенную температуру, слабость, боль в груди и потерю обоняния. Перед тем 5 дней занималась самолечением. Медики поставили диагноз новая коронавирусная инфекция и диагностировали двустороннюю пневмонию. Пациентку увезли в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, но спасти не удалось.

Там же скончалась женщина 1946 года рождения, пришедшая в больницу 12 мая с теми же жалобами. Диагноз был тот же.

А в Республиканской клинической больнице скорой помощи умер 60-летний мужчина с подтвержденным статусом COVID-19. В больницу попал 14 мая уже как пациент с коронавирусом. Там же скончался с подтвержденным коронавирусом мужчина 1974 года рождения. Пациенту были диагностированы внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, острый респираторный дистресс-синдром, мочекаменная болезнь и хронический тубулоинтерстициальный нефрит. Несмотря на все старания медиков, спасти не удалось.

По данным республиканского Роспотребнадзора, на 25 мая зарегистрировано всего 2702 случая заражения COVID-19 (+57 за сутки). В том числе 1087 человек остаются на амбулаторном лечении. Еще 81 - получают медпомощь в больницах, а 1499 - выздоровели. Скончались за все время 35 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU