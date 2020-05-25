2020-05-25T10:12:15+03:00
Общество

На экс-министра строительства Ставрополья завели новое дело

Расследование уголовного дела продолжается
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: https://twitter.com/kogarliФото: https://twitter.com/kogarli
Изменить размер текста:

Против экс-министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого возбудили третье уголовное дело.

Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями во время замещения должности первого заместителя министра строительства и архитектуры региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, подозреваемый знал, что заключен государственный контракт на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации по объекту «Строительство нового корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения СК «Краевая детская клиническая больница» на сумму свыше 17 миллионов рублей.

При этом он заключил дополнительное соглашение, согласно которого объем работ по этому государственному контракту был увеличен на сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей для разработки проектной документации на строительство теплого перехода, соединяющего новый и существующий корпуса, тогда как в основном государственном контракте было предусмотрено наличие такого перехода.

Эти деньги были перечислены на счет организации, что повлекло за собой хищение бюджетных средств.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе стартовала череда последних звонков
На Ставрополье около ста водителей могут лишить прав
В Ставрополе на пост мэра города претендуют семь кандидатов
На Ставрополье в ходе рейда поймали около 350 скутеристов
В Ставрополе появится новая стоянка для общественного транспорта
На Ставрополье число заболевших коронавирусом превысило 2 тысячи
На Ставрополье внедряют новую методику "лечения пчелами"
Ставропольцев приглашают на виртуальное чаепитие в День соседей
На экс-министра строительства Ставрополья завели новое дело
Еще четверо скончались от COVID-19 в Северной Осетии
Бастрыкину доложат о деле матери-веганки на Ставрополье
Из-за проблем со здоровьем мужчина попал в ДТП около Железноводска
На Ставрополье от коронавируса скончались 40 человек
На Ставрополье зафиксировано 2011 случаев заражения коронавирусом
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 79 человек
Прогноз погоды на сегодня 25 мая 2020 года в Cтаврополе: жара и гроза
Возбуждено дело после уничтожения боевиков в Дагестане
В Ставрополе компания устроила шоу с лезгинкой в 4 утра