На экс-министра строительства Ставрополья завели новое дело

25 Май 2020 2020-05-25T10:12:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Против экс-министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого возбудили третье уголовное дело.

Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями во время замещения должности первого заместителя министра строительства и архитектуры региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, подозреваемый знал, что заключен государственный контракт на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации по объекту «Строительство нового корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения СК «Краевая детская клиническая больница» на сумму свыше 17 миллионов рублей.

При этом он заключил дополнительное соглашение, согласно которого объем работ по этому государственному контракту был увеличен на сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей для разработки проектной документации на строительство теплого перехода, соединяющего новый и существующий корпуса, тогда как в основном государственном контракте было предусмотрено наличие такого перехода.

Эти деньги были перечислены на счет организации, что повлекло за собой хищение бюджетных средств.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU