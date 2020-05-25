Ставропольцев приглашают на виртуальное чаепитие в День соседей
29 мая Ставрополье присоединится к VI Всероссийской акции «Международный день соседей». В этот раз праздник пройдет в необычном формате. Так, жители края соберутся на виртуальное чаепитие.
Чтобы принять участие в челлендже, нужно до 29 мая записать короткое видео в домашней обстановке. Обратиться с призывом быть добрее друг другу, предложить соседям свою помощь, идеи для совместного досуга, а может, для начала хотя бы предложить познакомиться с ними.
Выпить чай, передать соседу – виртуальному – чайную чашку. А потом разместить ролик необходимо разместить в сети Instagram с хештегом #деньсоседейСтаврополье.
Участвовать могут все – не взирая на пол, возраст и социальный статус – целые семьи и даже домашние животные.
ИСТОЧНИК KP.RU