Ставропольцев приглашают на виртуальное чаепитие в День соседей

25 Май 2020 2020-05-25T10:18:43+03:00

Участвовать могут все – не взирая на пол, возраст и социальный статус – целые семьи и даже домашние животные

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29 мая Ставрополье присоединится к VI Всероссийской акции «Международный день соседей». В этот раз праздник пройдет в необычном формате. Так, жители края соберутся на виртуальное чаепитие.

Чтобы принять участие в челлендже, нужно до 29 мая записать короткое видео в домашней обстановке. Обратиться с призывом быть добрее друг другу, предложить соседям свою помощь, идеи для совместного досуга, а может, для начала хотя бы предложить познакомиться с ними.

Выпить чай, передать соседу – виртуальному – чайную чашку. А потом разместить ролик необходимо разместить в сети Instagram с хештегом #деньсоседейСтаврополье.

Участвовать могут все – не взирая на пол, возраст и социальный статус – целые семьи и даже домашние животные.

ИСТОЧНИК KP.RU