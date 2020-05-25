На Ставрополье внедряют новую методику "лечения пчелами"
На Ставрополье внедряют новую технологию лечения. Вместо пиявок в крае будут использовать пчел, сообщает губернатор Владимир Владимиров.
- На Ставрополье традиционно едут за здоровьем – попить минеральной воды, подышать свежим воздухом, испытать на себе целебное действие грязевых ванн. Но отдохнуть и улучшить свое самочувствие можно не только на Кавказских Минеральных Водах. У нас есть другие природные богатства!
В регионе начинают апитерапию - лечение пчелами. Методику освоили медики из Труновского района. Местные предприниматели, кроме того, предлагают гостям отведать разные сорта меда.
- Как только позволит эпидситуация – на пасеке в селе Ключевском будут ждать гостей, - заключил губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU