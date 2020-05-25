2020-05-25T10:48:16+03:00
Общество

На Ставрополье число заболевших коронавирусом превысило 2 тысячи

Два человека скончались за прошедшие сутки
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Ставрополье за последние сутки число заболевших вирусом COVID-19 увеличилось на 79 человек. Напомним, что двое скончались.

Число заболевших составило 2011 человек. 185 из них — несовершеннолетние жители Ставрополья. Не справились с болезнью — 40 пациентов. Состояние 41 человека медики оценивают, как тяжелое.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольцам рекомендуется по мере возможности оставаться дома, не забывать о масочном режиме и соблюдать методы социального дистанцирования.

Режим самоизоляции в нашем регионе продлен до 31 мая 3020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе стартовала череда последних звонков
На Ставрополье около ста водителей могут лишить прав
В Ставрополе на пост мэра города претендуют семь кандидатов
На Ставрополье в ходе рейда поймали около 350 скутеристов
В Ставрополе появится новая стоянка для общественного транспорта
На Ставрополье число заболевших коронавирусом превысило 2 тысячи
На Ставрополье внедряют новую методику "лечения пчелами"
Ставропольцев приглашают на виртуальное чаепитие в День соседей
На экс-министра строительства Ставрополья завели новое дело
Еще четверо скончались от COVID-19 в Северной Осетии
Бастрыкину доложат о деле матери-веганки на Ставрополье
Из-за проблем со здоровьем мужчина попал в ДТП около Железноводска
На Ставрополье от коронавируса скончались 40 человек
На Ставрополье зафиксировано 2011 случаев заражения коронавирусом
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 79 человек
Прогноз погоды на сегодня 25 мая 2020 года в Cтаврополе: жара и гроза
Возбуждено дело после уничтожения боевиков в Дагестане
В Ставрополе компания устроила шоу с лезгинкой в 4 утра