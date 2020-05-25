На Ставрополье число заболевших коронавирусом превысило 2 тысячи
На Ставрополье за последние сутки число заболевших вирусом COVID-19 увеличилось на 79 человек. Напомним, что двое скончались.
Число заболевших составило 2011 человек. 185 из них — несовершеннолетние жители Ставрополья. Не справились с болезнью — 40 пациентов. Состояние 41 человека медики оценивают, как тяжелое.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольцам рекомендуется по мере возможности оставаться дома, не забывать о масочном режиме и соблюдать методы социального дистанцирования.
Режим самоизоляции в нашем регионе продлен до 31 мая 3020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU