В Ставрополе появится новая стоянка для общественного транспорта

25 Май 2020 2020-05-25T11:22:41+03:00

Площадка сможет одновременно вмещать до 40 автобусов и маршруток

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В Ставрополе, на пересечении улиц Рогожникова и 45-я Параллель, строится стоянка для общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Площадка стоянки сможет одновременно вмещать до 40 автобусов и маршруток. Участок будет расположен вдали от жилых домов.

В пресс-службе городской администрации добавили, что на нем оборудуют зону отдыха с санитарными зонами, лавочками и урнами.

Сейчас на улице 45-я Параллель ведутся работы по реконструкции автодорогой. Напомним, что это будет современная четырехполосная трасса.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, в Ставрополе на пост мэра города претендуют пять кандидатов. На данный момент обязанности главы краевого центра временно исполняет Дмитрий Семёнов.

ИСТОЧНИК KP.RU