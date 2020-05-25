В Ставрополе появится новая стоянка для общественного транспорта
В Ставрополе, на пересечении улиц Рогожникова и 45-я Параллель, строится стоянка для общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.
Площадка стоянки сможет одновременно вмещать до 40 автобусов и маршруток. Участок будет расположен вдали от жилых домов.
В пресс-службе городской администрации добавили, что на нем оборудуют зону отдыха с санитарными зонами, лавочками и урнами.
Сейчас на улице 45-я Параллель ведутся работы по реконструкции автодорогой. Напомним, что это будет современная четырехполосная трасса.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, в Ставрополе на пост мэра города претендуют пять кандидатов. На данный момент обязанности главы краевого центра временно исполняет Дмитрий Семёнов.
ИСТОЧНИК KP.RU