2020-05-25T11:13:22+03:00
Общество

На Ставрополье в ходе рейда поймали около 350 скутеристов

Больше всего водителей остановили в Минеральных Водах
Антон ШАПОВАЛОВ
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На Ставрополье закончили операцию на скутеры. Рейды на водителей проводили в период с 20 по 24 мая включительно. Госавтоинспеция края подвело итоги.

В течение четырех дней против скутеристов составили около 350 протоколов об административном правонарушении. 37 байка поместили на штрафстоянку. Больше всего нарушителей поймали в Минеральных Водах и городском округе. Далее идет Ставрополь и Невинномысск.

В краевой столице поймали самого курьезного мотоциклиста. 21-летний скутерист ехал без документов (и даже их не получал) и с признаками опьянения. От освидетельствования он отказался.

- В его отношении составлен административный материал по части второй статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения), - говорится в сообщении.

Ему грозит арест на 15 суток либо штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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