На Ставрополье около ста водителей могут лишить прав
На Ставрополье закончился четвертый этап операции "Скорость". По ее итогам без водительских прав могут остаться около сотни водителей, сообщает пресс-служба ГИБДД по краю.
Рейды проходили в течение пяти дней - с 19 по 24 мая. Сотрудники ДПС стояли в местах, где часто происходят аварии, и на федеральных трассах. Инспекторы проверили жителей Буденновска, Александровского, Арзгирского, Красногвардейского и Левокумского районов, Кировского, Ипатовского, Нефтекумского, Изобильненского и Благодарненского городских округов.
Полицейские привлекли к административной ответственности около 500 водителей. Пять человек превысили скорость более чем на 60 километров либо совершили нарушение повторно. Около ста протоколов отправили в Мировой суд.
Рейды вскоре продолжатся.
ИСТОЧНИК KP.RU