На Ставрополье около ста водителей могут лишить прав

25 Май 2020 2020-05-25T11:40:36+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье закончился четвертый этап операции "Скорость". По ее итогам без водительских прав могут остаться около сотни водителей, сообщает пресс-служба ГИБДД по краю.

Рейды проходили в течение пяти дней - с 19 по 24 мая. Сотрудники ДПС стояли в местах, где часто происходят аварии, и на федеральных трассах. Инспекторы проверили жителей Буденновска, Александровского, Арзгирского, Красногвардейского и Левокумского районов, Кировского, Ипатовского, Нефтекумского, Изобильненского и Благодарненского городских округов.

Полицейские привлекли к административной ответственности около 500 водителей. Пять человек превысили скорость более чем на 60 километров либо совершили нарушение повторно. Около ста протоколов отправили в Мировой суд.

Рейды вскоре продолжатся.

ИСТОЧНИК KP.RU