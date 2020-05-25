В Ставрополе стартовала череда последних звонков
Впервые этот день пройдет без торжественных линеек и весенних цветов любимым учителям
Впервые этот день пройдет без торжественных линеек и весенних цветов любимым учителямФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 25 мая первоклассники Ставрополья уходят на каникулы. Впервые этот день пройдет без торжественных линеек и весенних цветов любимым учителям.
Врио главы Ставрополя Дмитрий Семенов поздравил всех виновников торжеств и призвал не расстраиваться:
- А праздники? Их еще будет очень много у наших маленьких выпускников, - подчеркнул Семенов.
В Ставрополе началась череда последних звонков.
А еще с сегодняшнего дня в Ставрополе началась череда последних звонков.
ИСТОЧНИК KP.RU