2020-05-25T11:55:32+03:00
Общество

В Ставрополе стартовала череда последних звонков

Впервые этот день пройдет без торжественных линеек и весенних цветов любимым учителям
Ася АСРЯН
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Впервые этот день пройдет без торжественных линеек и весенних цветов любимым учителямВпервые этот день пройдет без торжественных линеек и весенних цветов любимым учителямФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 25 мая первоклассники Ставрополья уходят на каникулы. Впервые этот день пройдет без торжественных линеек и весенних цветов любимым учителям.

Врио главы Ставрополя Дмитрий Семенов поздравил всех виновников торжеств и призвал не расстраиваться:

- А праздники? Их еще будет очень много у наших маленьких выпускников, - подчеркнул Семенов.

В Ставрополе началась череда последних звонков.

А еще с сегодняшнего дня в Ставрополе началась череда последних звонков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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