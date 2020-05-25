В Ставрополе стартовала череда последних звонков

25 Май 2020 2020-05-25T11:55:32+03:00

Впервые этот день пройдет без торжественных линеек и весенних цветов любимым учителям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впервые этот день пройдет без торжественных линеек и весенних цветов любимым учителям

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 25 мая первоклассники Ставрополья уходят на каникулы. Впервые этот день пройдет без торжественных линеек и весенних цветов любимым учителям.

Врио главы Ставрополя Дмитрий Семенов поздравил всех виновников торжеств и призвал не расстраиваться:

- А праздники? Их еще будет очень много у наших маленьких выпускников, - подчеркнул Семенов.

В Ставрополе началась череда последних звонков.

А еще с сегодняшнего дня в Ставрополе началась череда последних звонков.

ИСТОЧНИК KP.RU