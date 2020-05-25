В Ставрополе оператору «лезгинки на ГАЗели» грозит до двух лет тюрьмы
Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором зафиксирован факт нарушения общественного порядка. Так, на улице Рогожникова Ставрополя, около 04:30, молодые люди исполнили танец на крыше «ГАЗели».
Попытавшись скрыться от возмущения жителей многоэтажки, которые сообщили об инциденте в полицию, они зацепили припаркованные автомобили.
Прибывший на место наряд ДПС установил, что за рулем автомобиля был 30-летний местный житель.
Лезгинка на рассвете в Ставрополе.
Он же – оператор нашумевшего видеоролика. Парень категорически отрицал факт нахождения за рулем грузовика, и многочисленные свидетели и камеры наблюдения он не считал подтверждением.
Как выяснилось, мужчина был лишен права управления за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Проходить освидетельствование в этот раз он снова отказался. Против него составили протокол за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.
Теперь ему грозит крупный денежный штраф, обязательные либо принудительные работы. А также лишение свободы сроком до двух лет.
Автомобиль помещен на специализированную стоянку. По факту аварии с участием нетрезвого водителя проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
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ИСТОЧНИК KP.RU