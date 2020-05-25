Грозовой дождь в начале недели ударит по Ставрополью

25 Май 2020 2020-05-25T13:52:27+03:00

К среде все должно распогодиться

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На Ставрополье прогнозируют сильные дожди в понедельник и вторник. В ночь с 25 на 26 мая в некоторых районах края будет дождь с грозой, сообщает региональный Гидрометцентр.

Согласно сводке синоптиков, 25 мая местами польет дождь, скорость ветра - 6-11 метров в секунду, но ожидаются порывы до 20 метров в секунду. Температура на Ставрополье варьируется от 14 до 24 градусов, в Ставрополе - до 16 градусов.

Чуть получше ситуация будет 26 мая. В некоторых частях края польет кратковременный дождь, ветер 7-12 метров в секунду. Воздух прогреется до 23 градусов, в Ставрополе - до 20.

Окончательно непогода уйдет в среду. Синоптики обещают, что осадки в этот день не выпадут, а температура по краю поднимется до 28 градусов. В краевой столице приборы покажут 24-26 градусов. Ветер сильный - до 18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU