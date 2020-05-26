На Ставрополье запустили новый интернет-проект «Внимание, очаг аварийности!»

26 Май 2020 2020-05-26T08:56:13+03:00

Первый видеоролик сняли на 29 километре автодороги «Подъезд к городу Ставрополю», который пролегает по территории Шпаковского района между станицей Темнолесской и селом Татарка

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Госавтоинспекция Ставрополья запускает новый интернет-проект по дорожной безопасности «Внимание, очаг аварийности!».

В коротких видеороликах начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по региону Евгений Синицын расскажет об основных местах концентрации ДТП, их причинах и способах избежать возникновения аварийных ситуаций.

Кроме того, автоинспектор подробно проинформирует о том, какие меры по благоустройству улично-дорожной сети будут предприняты службами дорожного сервиса для повышения безопасности дорожного движения на данных участках.

Первый видеоролик сняли на 29 километре автодороги «Подъезд к городу Ставрополю», который пролегает по территории Шпаковского района между станицей Темнолесской и селом Татарка.

Видео разместят в социальных сетях, аккаунте Госавтоинспекции Ставрополья в Инстаграм и других районных, городских и окружных станицах ГИБДД региона. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU