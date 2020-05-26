На Ставрополье от коронавируса скончался 41 человек

26 Май 2020 2020-05-26T09:06:15+03:00

В регионе до 31 мая 2020 года действует режим самоизоляции Фото: Александр АБРАМОВ

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26 мая губернатор Ставрополья сообщил печальную новость. В регионе скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

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Еще неизвестно, кто этот человек и в каком районе проживал. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

- Пока болезнь не отступает. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности! В том числе, это касается ношения лицевой маски на улице и в общественных местах, - подчеркнул глава края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за весь период пандемии на Ставрополье коронавирус был выявлен у 2086 человек. Среди пациентов 189 - несовершеннолетних жителей региона.

Сейчас в тяжелом состоянии сейчас находятся 36 ставропольцев.

В средней степени тяжести – 189.

В общей сложности выздоровели 812 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU