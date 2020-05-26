На Ставрополье от коронавируса скончался 41 человек
26 мая губернатор Ставрополья сообщил печальную новость. В регионе скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
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Еще неизвестно, кто этот человек и в каком районе проживал. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
- Пока болезнь не отступает. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности! В том числе, это касается ношения лицевой маски на улице и в общественных местах, - подчеркнул глава края.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за весь период пандемии на Ставрополье коронавирус был выявлен у 2086 человек. Среди пациентов 189 - несовершеннолетних жителей региона.
Сейчас в тяжелом состоянии сейчас находятся 36 ставропольцев.
В средней степени тяжести – 189.
В общей сложности выздоровели 812 пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU