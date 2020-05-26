В Ставрополе проверили, как магазины и аптеки соблюдают масочный режим
В Ставрополе на соблюдение масочного режима проверили почти 1200 магазинов и более 270 аптек. Выяснилось, что большинство организаций проявляют сознательность и понимание ситуации.
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На входных группах размещены информационные материалы об обязательном ношении средств индивидуальной защиты, персонал работает в масках и перчатках.
Однако, как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, есть организации, где меры безопасности игнорируются.
В отношении этих нарушителей составили административные протоколы. А собранные документы направлены в надзорные органы.
Что касается многоразовых масок, а также респираторов, то их в краевом центре можно приобрести во всех федеральных, региональных торговых сетях, крупных городских магазинах. Стоимость варьируется от 27 до 280 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU