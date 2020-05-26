2020-05-26T10:31:41+03:00
Общество

В Чечне отменили введенный из-за коронавируса запрет на совершение никяха

Свадьбы и массовые мероприятия в республике отменены
Ася АСРЯН
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Никях – обязательный для всех вступающих в брак мусульман обрядНикях – обязательный для всех вступающих в брак мусульман обрядФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Чечне с 25 мая сняли запрет на заключение брака по исламским канонам – никяха. Об этом сообщил муфтий республики Салах Межиев.

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Он рассказал, что с разрешения и одобрения главы республики Рамзана Кадырова снимается запрет на оформление вступления в брак.

Однако, никто не отменял строгие соблюдения требований Роспотребнадзора.

Межиев еще раз напомним, что в регионе пока не может идти речи о свадебных торжествах и массовых праздниках.

По его словам, в церемонии могут участвовать только имам и свидетели, как и предусмотрено нормами ислама.

Напомним, никях – обязательный для всех вступающих в брак мусульман обряд.

Он предусматривает получения имамом разрешения отца девушки на её выход замуж за мужчину, которому она предварительно дала согласие.

Затем имам по отдельности встречается с молодыми людьми и объявляет их супругами, если они согласны. За этим следует заключение брака в ЗАГСе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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