2020-05-26T10:06:26+03:00
Общество

«Она не алкоголичка или наркоманка!»: звезды заступились за мать-вегана, морившую голодом дочь

В полтора годика девочка весила всего 6 кг [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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История произошла в Кисловодске (Ставропольский край)История произошла в Кисловодске (Ставропольский край)
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За мать-веганку из Кисловодска заступилась телеведущая и блогер Ирена Понарошку. Та заявила, что не позволит «властям создать прецедент, который позволит забирать наших детей!». И написала в Instagram большой пост в поддержку Светланы Кондрашкиной. Той самой, что кормила свою дочь Эллину грудью и солнечным светом, доведя до ужасающего истощения.

- Сразу скажу, информация о том, что девочка весила меньше 6 кг и была при смерти — ложь! Медицинскую карту девочки скрывают от адвокатов до сих пор! А на фотографиях для усыновления, сделанных после изъятия, девочка не выглядит ни больной, ни истощенной! – заявила журналист.

Телеведущая больше простого наблюдателя знакома с историей. Пишет, что после переливания крови без согласия матери ребенок попал в реанимацию, куда Светлану пускать отказывались, а через месяц сразу отправили в детдом. И уверена, что как мать женщина готова на все ради своей дочери: «Она не какая-то алкоголичка или наркоманка, она абсолютно нормальная женщина, доведенная до отчаяния». Встали на защиту Светланы Аглая Тарасова, блогер Ольга Хримян и многие другие.

Светлана Кондрашкина не понимает, что диеты могли убить её любимую дочь.

Напомним, что громкая история о полуторагодовалой девочке весом 6 кг прогремела в феврале. Хотя забрали ребенка еще до шумихи в СМИ. С весом вдвое меньше нормы маленькая Эллина месяц пролежала в реанимации, куда ее отправили без согласия матери. Женщина верила, что с дочкой все хорошо — «она просто худенькая». После лечения девочка поправилась на 2 кг и на время разбирательств с горе-матерью отправилась в детский дом. Опека не лишила Светлану родительских прав — та искренне любит дочь и беспокоится о ней. Эллина тоже скучает по матери. Но уголовное дело никто не отменял. Наоборот — его под личный контроль взял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Кондрашкину обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, за что ей может грозить реальный тюремный срок.

За мать-веганку из Кисловодска заступилась телеведущая и блогер Ирена Понарошку. Та заявила, что не позволит «властям создать прецедент, который позволит забирать наших детей!». И написала в Instagram большой пост в поддержку Светланы Кондрашкиной. Той самой, что кормила свою дочь Эллину грудью и солнечным светом, доведя до ужасающего истощения.

- Сразу скажу, информация о том, что девочка весила меньше 6 кг и была при смерти — ложь! Медицинскую карту девочки скрывают от адвокатов до сих пор! А на фотографиях для усыновления, сделанных после изъятия, девочка не выглядит ни больной, ни истощенной! – заявила журналист.

Телеведущая больше простого наблюдателя знакома с историей. Пишет, что после переливания крови без согласия матери ребенок попал в реанимацию, куда Светлану пускать отказывались, а через месяц сразу отправили в детдом. И уверена, что как мать женщина готова на все ради своей дочери: «Она не какая-то алкоголичка или наркоманка, она абсолютно нормальная женщина, доведенная до отчаяния».

Напомним, что громкая история о полуторагодовалой девочке весом 6 кг прогремела в феврале. Хотя забрали ребенка еще до шумихи в СМИ. С весом вдвое меньше нормы маленькая Эллина месяц пролежала в реанимации, куда ее отправили без согласия матери. Женщина верила, что с дочкой все хорошо — «она просто худенькая». После лечения девочка поправилась на 2 кг и на время разбирательств с горе-матерью отправилась в детский дом. Опека не лишила Светлану родительских прав — та искренне любит дочь и беспокоится о ней. Эллина тоже скучает по матери. Но уголовное дело никто не отменял. Наоборот — его под личный контроль взял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Кондрашкину обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, за что ей может грозить реальный тюремный срок.

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«Кормила грудью и солнечным светом»: дочь матери-вегана исхудала до 6 кг и попала в реанимацию

Стремление к гармонии с миром — это, конечно, здорово, но только пока благие намерения не начинают убивать твоих детей. Но далеко не все готовы поступиться принципами и бросить все силы на спасение чада. Даже если ему грозит реанимация и смерть. Об этом лишний раз напоминает душераздирающая история, произошедшая в Кисловодске (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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