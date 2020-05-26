В Кисловодске два человека пострадали в аварии с автобусом
В Кисловодске произошла авария между автобусом и машиной. Причиной ДТП стало то, что легковушка не пропустила пассажирский транспорт, передает пресс-служба ГИБДД по Ставрополью.
Инцидент случился 25 мая, после 17 часов, на улице Куйбышева. "ВАЗ-210740" ехал по второстепенной дороге и столкнулся с "ГАЗелью Некст", которая двигалась по главной. В результате аварии за медицинской помощь три человека: водители и пассажир автобуса. Был еще один пассажир, но ему врачи не понадобились.
- Водителю и пассажиру автобуса назначено амбулаторное лечение. За рулем «семерки» находился 31-летний местный житель, который в момент ДТП был трезв, - сказано в сообщении.
Обстоятельства уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU