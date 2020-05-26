На Ставрополье искусственно увеличивают осадки
В нашем регионе специалисты проводят экспериментальные авиационные работы для искусственного увеличения осадков. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.
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Сейчас Ставрополье находится в сложнейших погодно-климатических условиях. Напомним, что отсутствие влаги в метровом слое и сильные заморозки привели к крайне негативным последствиям для аграрной отрасли.
Из резервного фонда краевого правительства выделили 40 миллионов рублей, на которые заключен контракт по искусственному увеличению осадков.
ИСТОЧНИК KP.RU