На Ставрополье построят еще один ветропарк за 8,4 млрд рублей

26 Май 2020 2020-05-26T11:05:40+03:00

Он будет снабжать энергией не только наш край, но и другие регионы России

Изменить размер текста: A A

В нашем регионе решили построить еще одну ветроэлектростанцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минэкономразвития.

Самоизоляция, каникулы и рост заболеваемости: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Известно, что инвестор вложит в проект 8,4 млрд рублей. Новая ветроэлектростанция в Кочубеевском районе будет снабжать энергией не только наш край, но и другие регионы России.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье выполняются экспериментальные авиационные работы для искусственного увеличения осадков. Воздействия оказывает самолет метеолаборатории Як-42Д «Росгидромет».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 75 человек

Скончался еще один пациент (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU