На Ставрополье построят еще один ветропарк за 8,4 млрд рублей
В нашем регионе решили построить еще одну ветроэлектростанцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минэкономразвития.
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Известно, что инвестор вложит в проект 8,4 млрд рублей. Новая ветроэлектростанция в Кочубеевском районе будет снабжать энергией не только наш край, но и другие регионы России.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье выполняются экспериментальные авиационные работы для искусственного увеличения осадков. Воздействия оказывает самолет метеолаборатории Як-42Д «Росгидромет».
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ИСТОЧНИК KP.RU