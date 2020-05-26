2020-05-26T11:20:18+03:00
Общество

В Ставрополе отремонтировали две дороги

Почти завершен ремонт на проспекте Кулакова, осталось нанести разметку
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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В краевом центре завершился ремонт двух дорог в рамках реализации нацпроекта.

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Новый асфальт положили на улице Победы и на участке улицы Доваторцев от Мира до Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

Работы проходят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Почти завершен ремонт на проспекте Кулакова, осталось нанести разметку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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