В Ставрополе отремонтировали две дороги
В краевом центре завершился ремонт двух дорог в рамках реализации нацпроекта.
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Новый асфальт положили на улице Победы и на участке улицы Доваторцев от Мира до Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.
Работы проходят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Почти завершен ремонт на проспекте Кулакова, осталось нанести разметку.
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ИСТОЧНИК KP.RU