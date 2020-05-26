Больше 160 человек переселят из аварийного жилья в новое на Ставрополье

26 Май 2020 2020-05-26T12:40:45+03:00

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В Георгиевске строят многоквартирный дом в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В новое здание переселят людей из ветхого жилья, передает пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края.

Закончить стройку планируют осенью 2020 года. В здании будет 69 квартир, которые займут 161 человек из аварийных домов. Возведение идет под регулярным контролем министра строительства Валерия Саченко.

- На сегодняшний день выполнен нулевой цикл. Строительство объекта осуществляется в соответствии с графиком, - говорит чиновник.

Отмечается, что в соответствии с поручением президента России Владимира Путина сроки реализации национального проекта сдвинуты на 2022 год. Ранее программу рассчитывали на 2019-2025 года.

ИСТОЧНИК KP.RU