Больше 160 человек переселят из аварийного жилья в новое на Ставрополье
В Георгиевске строят многоквартирный дом в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В новое здание переселят людей из ветхого жилья, передает пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края.
Закончить стройку планируют осенью 2020 года. В здании будет 69 квартир, которые займут 161 человек из аварийных домов. Возведение идет под регулярным контролем министра строительства Валерия Саченко.
- На сегодняшний день выполнен нулевой цикл. Строительство объекта осуществляется в соответствии с графиком, - говорит чиновник.
Отмечается, что в соответствии с поручением президента России Владимира Путина сроки реализации национального проекта сдвинуты на 2022 год. Ранее программу рассчитывали на 2019-2025 года.
ИСТОЧНИК KP.RU