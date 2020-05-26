В Ингушетии отмыли 250 миллионов рублей при учете электроэнергии

26 Май 2020 2020-05-26T12:04:09+03:00

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Полицейские задержали двух фигурантов уголовного дела о мошенничестве. Мужчин подозревают в осуществлении преступной финансовой схемы при создании комплексной системы учета электроэнергии в Ингушетии, пишет пресс-служба МВД по СКФО.

Правоохарнительные органы установили, что в период с февраля 2012 по апрель 2015 года, будучи при должностях в энергосетевой компании, подозреваемые заключили контракт с аффилированными фирмами. Те, согласно договорю, должны были создать "комплексную систему учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных на объектах, расположенных на территории Республики Ингушетия".

При заключении договора должностные лица завысили объемы и стоимость работ и материалов. Во время выполнения контракта рабочие использовали ненадлежащее оборудование.

В итоге злоумышленники похитили более 250 миллионов рублей. Деньги они легализовали с помощью фиктивных финансовых операций.

Против ряда должностных лиц энергосетевой компании и директоров подконтрольных фирм возбудили уголовное дело по четвертой части статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Им грозит до семи лет тюрьмы.

Следователи арестовали имущество, суммарная стоимость которой равна ущербу. Двух фигурантов арестовали, троих объявили в федеральный розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU