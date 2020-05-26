2020-05-26T12:48:13+03:00
Общество

На Ставрополье расширены меры господдержки арендаторов федерального имущества

Погашать образовавшуюся задолженность можно будет в течение двух лет с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года
Ася АСРЯН
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Для арендаторов федерального имущества, договоры с которыми заключены до 1 апреля 2020 года, период действия льготы по отсрочке уплаты платежей продлен до 1 октября.

Погашать образовавшуюся задолженность можно будет в течение двух лет с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года, поэтапно. То есть не чаще 1 раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору.

Также упрощен порядок получения освобождения от уплаты арендных платежей за второй квартал этого года.

Так, чтобы получить льготу по отсрочке или освобождению от уплаты платежей, арендатору необходимо направить в территориальное управление Росимущества в крае соответствующее заявление или обратиться по телефону горячей линии: +7-905-490-60-94.

ИСТОЧНИК KP.RU

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