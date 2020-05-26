2020-05-26T12:22:23+03:00
Общество

Более 286 тысяч продуктовых наборов раздали на Ставрополье

Раздача комплектов для школьников завершена
Антон ШАПОВАЛОВ
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На Ставрополье малоимущие граждане получили более 286 тысяч продуктовых наборов. За понедельник работники социальных служб раздали еще три тысяч пакетов, сообщает управление по информационной политике Правительства края.

Помощь получили многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, одинокие матеря и малообеспеченные пенсионеры. Закупку продуктовых наборов финансировали за счет пожертвований Фонда социальной поддержки населения в рамках инициативы "Доброе сердце" и денег одной торговой сети.

- Завершилась майская раздача продуктовых наборов льготным категориям школьников. По поручению Губернатора продуктовая помощь предоставлялась учащимся из малообеспеченных и нуждающихся семей, - сообщает представитель управления по информполитике.

За два месяца школьники получили 111 тысяч продовольственных комплектов.

Еще 28 тысяч наборов волонтеры-медики раздадут среди малоимущих пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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