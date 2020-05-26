2020-05-26T12:41:11+03:00
Общество

Ставрополью выделили 1,5 млрд рублей на преодоление последствий коронавируса

Планируется, что эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты в условиях экономических ограничений
Ася АСРЯН
Поделиться:
Эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты в условиях экономических ограничений из-за распространения коронавирусаЭта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты в условиях экономических ограничений из-за распространения коронавирусаФото: Александр ПРИВАЛОВ
Изменить размер текста:

Преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса Ставрополью поможет поддержка федерального правительства. Наш регион получит из резервного фонда более 1,5 млрд рублей.

Рост заболеваемости, запуск санаториев, спасение урожая: коронавирус на Северном Кавказе

00:00
00:00

Планируется, что эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты в условиях экономических ограничений из-за распространения коронавируса.

Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 100 миллиардов рублей на поддержку 56 регионов, чьи налоговые и неналоговые поступления из-за коронавируса на 1 мая оказались ниже показателей за два предыдущих года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за минувшие сутки на Ставрополье скончался ещё один пациент с коронавирусом. Об этом 26 мая сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Он выразил соболезнования родным и близким этого пациента. За сутки Covid-19 за заболели еще 75 человек.

За весь период пандемии на Ставрополье коронавирус был выявлен у 2086 человек Среди пациентов 189 - несовершеннолетних жителей региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 75 человек

Скончался еще один пациент (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ВТБ в Северной Осетии рассказали, как помогают клиентам в условиях пандемии
В Ставрополе рассказали, где больше всего заболевших коронавирусом
На Ставрополье более 7 тысяч родителей получат повышенное пособие по уходу за ребенком до полутора лет
В Невинномысске начали бурить сваи для нового путепровода
Ставрополью выделили 1,5 млрд рублей на преодоление последствий коронавируса
Более 286 тысяч продуктовых наборов раздали на Ставрополье
На Ставрополье расширены меры господдержки арендаторов федерального имущества
В Ингушетии отмыли 250 миллионов рублей при учете электроэнергии
Больше 160 человек переселят из аварийного жилья в новое на Ставрополье
В Ставрополе отремонтировали две дороги
На Ставрополье скутерист с пассажиром попали под колеса машины
На Ставрополье построят еще один ветропарк за 8,4 млрд рублей
На Ставрополье искусственно увеличивают осадки
В Кисловодске два человека пострадали в аварии с автобусом
«Она не алкоголичка или наркоманка!»: звезды заступились за мать-вегана, морившую голодом дочь
В Чечне отменили введенный из-за коронавируса запрет на совершение никяха
В Ставрополе проверили, как магазины и аптеки соблюдают масочный режим
На Ставрополье от коронавируса скончался 41 человек
На Ставрополье запустили новый интернет-проект «Внимание, очаг аварийности!»
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 75 человек