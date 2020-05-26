Ставрополью выделили 1,5 млрд рублей на преодоление последствий коронавируса
Преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса Ставрополью поможет поддержка федерального правительства. Наш регион получит из резервного фонда более 1,5 млрд рублей.
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Планируется, что эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты в условиях экономических ограничений из-за распространения коронавируса.
Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 100 миллиардов рублей на поддержку 56 регионов, чьи налоговые и неналоговые поступления из-за коронавируса на 1 мая оказались ниже показателей за два предыдущих года.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за минувшие сутки на Ставрополье скончался ещё один пациент с коронавирусом. Об этом 26 мая сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Он выразил соболезнования родным и близким этого пациента. За сутки Covid-19 за заболели еще 75 человек.
За весь период пандемии на Ставрополье коронавирус был выявлен у 2086 человек Среди пациентов 189 - несовершеннолетних жителей региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU