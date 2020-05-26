Ставрополью выделили 1,5 млрд рублей на преодоление последствий коронавируса

26 Май 2020 2020-05-26T12:41:11+03:00

Эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты в условиях экономических ограничений из-за распространения коронавируса Фото: Александр ПРИВАЛОВ

Планируется, что эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты в условиях экономических ограничений

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Преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса Ставрополью поможет поддержка федерального правительства. Наш регион получит из резервного фонда более 1,5 млрд рублей.

Рост заболеваемости, запуск санаториев, спасение урожая: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Планируется, что эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты в условиях экономических ограничений из-за распространения коронавируса.

Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 100 миллиардов рублей на поддержку 56 регионов, чьи налоговые и неналоговые поступления из-за коронавируса на 1 мая оказались ниже показателей за два предыдущих года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за минувшие сутки на Ставрополье скончался ещё один пациент с коронавирусом. Об этом 26 мая сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Он выразил соболезнования родным и близким этого пациента. За сутки Covid-19 за заболели еще 75 человек.

За весь период пандемии на Ставрополье коронавирус был выявлен у 2086 человек Среди пациентов 189 - несовершеннолетних жителей региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU