В Невинномысске начали бурить сваи для нового путепровода

26 Май 2020 2020-05-26T12:38:38+03:00

Об этом рассказывает пресс-служба мэрии города

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В Невинномысске начали бурить сваи путепровода через железную дорогу. В ходе работ строители сделают углубления вглубь на 18 метров, сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно релизу мэрии, под каждой крайней опорой возведут по 41 свае, а под центральными - по 51. Благодаря этому мост получится крепким.

- По плану рабочие установят четыре опоры моста. В ближайшее время начнется монтаж ростверка крайней опоры, - говорится в сообщении.

По последним отчетам, строители демонтировали дорогу, ограждения, пешеходный тротуар, опору освещения, земельное полотно моста и оголовок насыпи. Помимо прочего, рабочие разобрали балки пролета и опору старого моста.

Водители, работающие на стройке, увезли с места почти 400 тонн грунта. Сейчас в составе бригады находятся 38 человек и 15 единиц тяжелой техники.

Путепровод закрыт на ремонт с 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU