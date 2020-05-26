В Невинномысске начали бурить сваи для нового путепровода
В Невинномысске начали бурить сваи путепровода через железную дорогу. В ходе работ строители сделают углубления вглубь на 18 метров, сообщает пресс-служба администрации города.
Согласно релизу мэрии, под каждой крайней опорой возведут по 41 свае, а под центральными - по 51. Благодаря этому мост получится крепким.
- По плану рабочие установят четыре опоры моста. В ближайшее время начнется монтаж ростверка крайней опоры, - говорится в сообщении.
По последним отчетам, строители демонтировали дорогу, ограждения, пешеходный тротуар, опору освещения, земельное полотно моста и оголовок насыпи. Помимо прочего, рабочие разобрали балки пролета и опору старого моста.
Водители, работающие на стройке, увезли с места почти 400 тонн грунта. Сейчас в составе бригады находятся 38 человек и 15 единиц тяжелой техники.
Путепровод закрыт на ремонт с 1 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU