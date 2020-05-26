На Ставрополье более 7 тысяч родителей получат повышенное пособие по уходу за ребенком до полутора лет
На Ставрополье на учете в органах соцзащиты состоит 7,2 тыс. неработающих родителей, получающих пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
После утверждения закона Советом Федерации и его подписания президентом от получателей не потребуется никаких дополнительных документов. С 1 июня перерасчет будет произведен автоматически.
Выплата пособия в новом размере поступит уже в июне. Об этом сообщили в пресс-службе управление по информполитике правительства региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU