На Ставрополье более 7 тысяч родителей получат повышенное пособие по уходу за ребенком до полутора лет

26 Май 2020 2020-05-26T13:00:09+03:00

Выплата пособия в новом размере поступит уже в июне

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На Ставрополье на учете в органах соцзащиты состоит 7,2 тыс. неработающих родителей, получающих пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

После утверждения закона Советом Федерации и его подписания президентом от получателей не потребуется никаких дополнительных документов. С 1 июня перерасчет будет произведен автоматически.

Выплата пособия в новом размере поступит уже в июне. Об этом сообщили в пресс-службе управление по информполитике правительства региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU