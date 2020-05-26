2020-05-26T14:07:55+03:00
Общество

В Ставрополе рассказали, где больше всего заболевших коронавирусом

Пик заболеваемости в крае пришелся на 16 мая
Ася АСРЯН
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В региональном Роспотребнадзоре сообщили, где больше всех инфицированныхВ региональном Роспотребнадзоре сообщили, где больше всех инфицированныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье на сегодняшний день 2086 заболевших коронавирусом. В Ставрополе диагноз подтвердили у 251 человека, в Невинномысске число заболевших достигло 161, в Пятигорске зафиксирован 231 случай.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, где больше всех инфицированных.

Больше всего заболевших в селах Кочубеевское — 86, Левокумское — 55, Степное — 35, Арзгир — 30, Ачикулак (Нефтекумский округ) — 20. Много инфицированных и в поселке городского типа Иноземцево — 45.

- Пока болезнь не отступает. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности. В том числе, это касается ношения лицевой маски на улице и в общественных местах, выполнения требований социального дистанцирования, - сообщил 26 мая губернатор Ставрополья.

Также по данным Роспотребнадзора стало известно, что пик заболеваемости пришелся на 16 мая. В тот день за сутки диагноз подтвердили у 98 жителей региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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