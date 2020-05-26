2020-05-26T14:21:09+03:00
Общество

В ВТБ в Северной Осетии рассказали, как помогают клиентам в условиях пандемии

И об итогах работы банка за первый квартал года
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Кредитно-гарантийный портфель ВТБ в Республике Северная Осетия - Алания по итогам первого квартала составил 8,7 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц - 7,5 млрд рублей. Корпоративный кредитно-гарантийный портфель ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса по итогам квартала вырос до 1,9 млрд рублей (+4% с начала года).

Объем привлеченных средств корпоративного бизнеса составил 2,5 млрд рублей. Портфель гарантий в сегменте среднего и малого бизнеса увеличился на 18%, до 686 млн рублей. Розничный кредитный портфель банка по итогам квартала составил 6,8 млрд рублей. Более 60% его объема занимают кредиты наличными - 4,3 млрд рублей, ипотека - 1,9 млрд рублей, кредитные карты - 460 млн рублей.

За первые три месяца года жителям республики в рамках кредитования предоставлено 550 млн рублей (+19% к первому кварталу 2019 г.), из которых кредиты наличными - 350 млн (+9%), ипотечные - 200 млн рублей (+46%). Портфель привлеченных средств физлиц по итогам квартала составил 5 млрд рублей.

В апреле одним из приоритетных направлений в работе ВТБ стала помощь физическим и юридическим лицам, пострадавшим от влияния пандемии коронавируса. Клиенты ВТБ в Северной Осетии получили льготную поддержку на общую сумму порядка 250 млн рублей. Банк одобрил кредитные каникулы для 230 заемщиков - физлиц на 128 млн рублей. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям ВТБ предоставил кредитную помощь на 125 млн рублей.

Так, в рамках госпрограммы кредитования на выплату заработной платы (постановление правительства № 422) банк заключил с региональными предприятиями соглашений на 21 млн рублей. Также ВТБ в республике одобрил 20 сделок с представителями среднего и малого бизнеса на 104 млн рублей - как по собственным программам, так и в рамках государственных мер реструктуризации.

Заурбек Дзгоев, управляющий ВТБ в Республике Северная Осетия - Алания, подчеркнул: «В первом квартале предприниматели и жители республики активно пользовались заемными ресурсами для решения как текущих, так и стратегических задач. Сложившаяся ситуация, связанная с пандемией коронавируса, безусловно, внесла свои коррективы в привычные планы. Результаты этого влияния мы сможем оценить по итогам следующего отчетного периода. Отмечу, что мы оперативно среагировали на произошедшие изменения - одними из первых банков стали предоставлять необходимую помощь бизнесу, а также частным клиентам, оказавшимся в непростой ситуации. Убежден, что разработанные государством программы и наши собственные инструменты поддержат клиентов в этот период, а также позволят заложить основу последующего восстановления».

ИСТОЧНИК KP.RU

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