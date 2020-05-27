В Ставрополе появится самая высокая в крае цепочная карусель

27 Май 2020 2020-05-27T08:59:41+03:00

Во время работы карусель будет ещё наклоняться, изменяя плоскость вращения

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В Ставрополе в парке «Победы» появится панорамная цепочная карусель высотой 51 метр. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

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Там же и рассказали, что во время работы карусель будет ещё наклоняться, изменяя плоскость вращения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что парки Ставрополя сейчас закрыты для горожан. Однако, работа в них не прекращается. Так, сотрудники убирают территорию, высаживают цветы, заботятся о животных, готовят к новому сезону оборудование.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе почтили память жертв теракта 2010 года. Ровно 10 лет назад прогремел взрыв у стен Дворца культуры и спорта. Бесчеловечное и подлое преступление унесло жизни восьми человек, 57 – были ранены.

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ИСТОЧНИК KP.RU