В Ставрополе пьяный таксист въехал в дорожный знак
Инцидент произошел 26 мая, около 23:00, на улице Доваторцев в Ставрополе. Водитель «Датсун Он-До» ехал со стороны улицы 45-я Параллель в сторону улицы Пирогова. Он выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в бордюрный камень.
А после этого врезался в дорожный знак. 31-летний водитель получил травму головы, в больнице от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.
Выяснилось, что несколько дней назад он уже привлекался к административной ответственности за отказ от освидетельствования. Решение о наказании судом пока не принято.
В этот раз снова составлен административный материал. Автомобиль помещен на штрафную стоянку. По факту происшествия проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU