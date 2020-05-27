В Ставрополе пьяный таксист въехал в дорожный знак

27 Май 2020 2020-05-27T09:26:53+03:00

Несколько дней назад он уже привлекался к административной ответственности за отказ от освидетельствования

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Инцидент произошел 26 мая, около 23:00, на улице Доваторцев в Ставрополе. Водитель «Датсун Он-До» ехал со стороны улицы 45-я Параллель в сторону улицы Пирогова. Он выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в бордюрный камень.

А после этого врезался в дорожный знак. 31-летний водитель получил травму головы, в больнице от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Выяснилось, что несколько дней назад он уже привлекался к административной ответственности за отказ от освидетельствования. Решение о наказании судом пока не принято.

В этот раз снова составлен административный материал. Автомобиль помещен на штрафную стоянку. По факту происшествия проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU