В МинЖКХ Ставрополья разъяснили начисление пеней и штрафов за долги по оплате коммунальных услуг
В краевом министерстве ЖКХ Ставрополья разъяснили порядок начисления и пеней и штрафов за неуплату коммунальные услуг во время ограничительных мер по коронавирусу.
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Постановление Правительства РФ, которое устанавливает временный мораторий на штрафные санкции в отношении должников, а также на отключение коммунальных услуг в период самоизоляции, вступило в силу 6 апреля 2020 года.
А это значит, что задолженность, возникшая за предыдущие периоды, не учитывается в постановлении. Пени и штрафы за этот период могут быть начислены должникам.
ИСТОЧНИК KP.RU