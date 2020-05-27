2020-05-27T14:12:53+03:00
Общество

В МинЖКХ Ставрополья разъяснили начисление пеней и штрафов за долги по оплате коммунальных услуг

Временный запрет на начисление штрафов и отключение коммунальных услуг действует с 6 апреля
Ася АСРЯН
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В краевом министерстве ЖКХ Ставрополья разъяснили порядок начисления и пеней и штрафов за неуплату коммунальные услуг во время ограничительных мер по коронавирусу.

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Постановление Правительства РФ, которое устанавливает временный мораторий на штрафные санкции в отношении должников, а также на отключение коммунальных услуг в период самоизоляции, вступило в силу 6 апреля 2020 года.

А это значит, что задолженность, возникшая за предыдущие периоды, не учитывается в постановлении. Пени и штрафы за этот период могут быть начислены должникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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