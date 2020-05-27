В Ставрополе депутаты заслушали отчет врио главы города Дмитрия Семенова

27 Май 2020 2020-05-27T15:52:14+03:00

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Депутаты городской Думы сегодня, 27 мая заслушали отчете врио Ставрополя Дмитрия Семенова. В краевом центре открылись два сквера в трендовом эко-стиле, начались масштабные работы по реконструкции Комсомольского озера и Пионерского пруда.

Список кандидаов: кто претендует на пост мэра Ставрополя 00:00 00:00

Прошла масштабная реконструкция двух центральных магистралей города – улиц Мира и Лермонтова, отремонтировали 14 участков автомобильных дорог, расположенных в частном секторе.

Дмитрий Семенов отметил и успехи жителей города в культурных и спортивных сферах, подчеркнул рост уровня образования.

Депутаты приняли отчет к сведению и порекомендовали и дальше уделять внимание социальным вопросам, что особенно актуально в нынешней эпидемиологической обстановке. Об этом информирует пресс-служба администрации Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе в конкурсную комиссию продолжают поступать документы от претендентов на пост главы краевого центра. В их числе: известные политики, бизнесмены, общественные деятели.

Напомним, что конкурс назначен на 11 июня 2020 года. Прием документов заканчивается 25 мая 2020 года в 17:45. На данный момент обязанности главы краевого центра временно исполняет Дмитрий Семёнов.

Конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Ставрополя пройдет в два этапа.

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В Ставрополе в конкурсную комиссию продолжают поступать документы от претендентов на пост главы краевого центра. В их числе: известные политики, бизнесмены, общественные деятели (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU