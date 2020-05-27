2020-05-27T15:08:27+03:00
Общество

В Ставрополе запустили семейные конкурсы онлайн

Также ставропольцы с 26 мая по 10 июня могут поучаствовать в творческом в фотоконкурсе #familylook26
Ася АСРЯН
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На Ставрополье в преддверии Международного дня защиты детей стартуют сразу несколько конкурсов и дистанционных мероприятий, мастер-классов, рассчитанных на всех членов семьи. Например, сегодня, 27 мая, стартует челлендж #весьВпапуМаму.

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Организаторы предлагают размещать свои фото и фото своих детей. Эстафету семейного марафона можно будет передать друзьям, если отметить @loft.cdkis, @cdkis.

Также ставропольцы с 26 мая по 10 июня могут поучаствовать в творческом в фотоконкурсе #familylook26.

Членам семьи предлагается разместить фото в одинаковых образах и с одинаковыми атрибутами. Победитель — получит бесплатную серию фото в подарок от известного фотографа.

Напомним, что режим обязательной самоизоляции на Ставрополье продлен до 31 мая.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье наладили производство одежды для сегмента масс-маркет. Выпуском продукции занялся один из новых резидентов СКИП «Мастер». Так, на базе индустриального парка выпускаются толстовки худи, футболки, флисовые костюмы, вязаный трикотаж.

Также, в условиях распространения пандемии, фабрика наладила выпуск многоразовых гигиенических масок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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