На ставропольском курорте появится огромный ягуар

27 Май 2020 2020-05-27T15:43:55+03:00

Длина скульптуры превышает три метра, а его вес составляет более 200 килограммов

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В Железноводске реставрируют фигуру ягуара, который почти полвека «живет» на Курортном озере. Градоначальник сообщил, что длина скульптуры превышает три метра, а его вес составляет более 200 килограммов.

- После реставрации ягуар займет свое историческое место на берегу нашего Курортного озера. Изумрудные глаза - единственное, что будет отличать ягуара после обновления, - подчеркнул глава Железноводска.

огромный ягуар появится на ставропольском курорте.

Кстати, фигура ягуара единственная из всех каменных стражей, установленных в парке, которая сохранилась до наших дней.

ИСТОЧНИК KP.RU