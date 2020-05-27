На ставропольском курорте появится огромный ягуар
В Железноводске реставрируют фигуру ягуара, который почти полвека «живет» на Курортном озере. Градоначальник сообщил, что длина скульптуры превышает три метра, а его вес составляет более 200 килограммов.
- После реставрации ягуар займет свое историческое место на берегу нашего Курортного озера. Изумрудные глаза - единственное, что будет отличать ягуара после обновления, - подчеркнул глава Железноводска.
огромный ягуар появится на ставропольском курорте.
Кстати, фигура ягуара единственная из всех каменных стражей, установленных в парке, которая сохранилась до наших дней.
ИСТОЧНИК KP.RU