В СКФО прокуроры защитили права медработников на получение стимулирующих выплат
По поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуроры в СКФО провели проверки исполнения законодательства при начислении стимулирующих выплат медицинским работникам.
Проведено свыше 200 проверок, которыми охвачены больницы, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией. В прокуратурах созданы и функционируют горячие линии.
В республиках Дагестан и Северная Осетия – Алания внесли представления руководителям медицинских учреждений, не обеспечившим принятие локальных нормативных актов, устанавливающих порядок начисления стимулирующих выплат, что создало условия к несвоевременному перечислению денег.
Мерами прокурорского реагирования удалось добиться надлежащего учета учреждениями здравоохранения работников, задействованных в оказании помощи больным коронавирусной инфекцией, в результате чего положенные им стимулирующие надбавки были получены.
ИСТОЧНИК KP.RU