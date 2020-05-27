В СКФО прокуроры защитили права медработников на получение стимулирующих выплат

27 Май 2020 2020-05-27T17:14:49+03:00

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По поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуроры в СКФО провели проверки исполнения законодательства при начислении стимулирующих выплат медицинским работникам.

Проведено свыше 200 проверок, которыми охвачены больницы, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией. В прокуратурах созданы и функционируют горячие линии.

В республиках Дагестан и Северная Осетия – Алания внесли представления руководителям медицинских учреждений, не обеспечившим принятие локальных нормативных актов, устанавливающих порядок начисления стимулирующих выплат, что создало условия к несвоевременному перечислению денег.

Мерами прокурорского реагирования удалось добиться надлежащего учета учреждениями здравоохранения работников, задействованных в оказании помощи больным коронавирусной инфекцией, в результате чего положенные им стимулирующие надбавки были получены.

ИСТОЧНИК KP.RU