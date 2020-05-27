В Дагестане отец убил сына из ружья

27 Май 2020 2020-05-27T18:05:15+03:00

Против него открыли уголовное дело

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Следственный комитет по Республике Дагестан возбудил уголовное дело против 54-летнего жителя Ахтынского района. Мужчину подозревают в убийстве сына, сообщает пресс-служба ведомства.

Как установили следователи, инцидент произошел вечером 26 мая 2020 года. В родительском доме в селе Хнове между подозреваемым и его ребенком возник конфликт. В ярости мужчина выстрелил в сына из своего охотничьего ружья.

33-летнего мужчину пытались спасти врачи, но уже в больнице он умер.

Полицейские задержали подозреваемого. Ему грозит ответственность за нарушение первой части 105 статьи УК РФ (убийство). Следователи ходатайствуют перед судом об аресте мужчины.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в сообщении Следственного комитета по Дагестану.

ИСТОЧНИК KP.RU