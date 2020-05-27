В Дагестане отец убил сына из ружья
Следственный комитет по Республике Дагестан возбудил уголовное дело против 54-летнего жителя Ахтынского района. Мужчину подозревают в убийстве сына, сообщает пресс-служба ведомства.
Как установили следователи, инцидент произошел вечером 26 мая 2020 года. В родительском доме в селе Хнове между подозреваемым и его ребенком возник конфликт. В ярости мужчина выстрелил в сына из своего охотничьего ружья.
33-летнего мужчину пытались спасти врачи, но уже в больнице он умер.
Полицейские задержали подозреваемого. Ему грозит ответственность за нарушение первой части 105 статьи УК РФ (убийство). Следователи ходатайствуют перед судом об аресте мужчины.
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в сообщении Следственного комитета по Дагестану.
ИСТОЧНИК KP.RU