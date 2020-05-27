На Ставрополье около 6 тысяч человек научили лечить от коронавируса

27 Май 2020 2020-05-27T19:27:49+03:00

За это время в крае появилось 402 реаниматолога

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На Ставрополье более 5,8 тысяч человек прошли подготовку для лечения пациентов с коронавирусом. Среди специалистов врачи, медицинские сестры, ординаторы, преподаватели СтГМУ и волонтеры, сообщила замминистра здравоохранения края Елена Кузьмина.

Чиновник отметила, что вскоре хирурги закончат обучение по проведению искусственной вентиляции легких при вирусных пневмониях. 29 мая выпустят 402 реаниматолога, способных оказать квалифицированную экстренную помощь тяжелому пациенту. В июне обучение завершат еще более ста специалистов.

Повышением квалификации занимается Минздрав Ставрополье вместе с Ставропольским медуниверситетом.

- Сегодня пациентам с диагнозом Covid-19 оказывают помощь 1134 врача и более 3 тысяч сотрудников среднего медицинского персонала, - говорит Кузьмина.

Удалось расширить и штат медсестер и фельдшеров. В подведомственных Минздраву колледжах подготовили 2420 специалистов, которые вскоре отправятся на борьбу с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU